Bezirksjungschützentag : Enrico Schlebusch ist neuer Bezirksjugendprinz

Für die Schützen geht es in diesem Jahr jetzt wieder los. Den Auftakt machte der Bezirksjungschützentag in Bienen. Foto: Endermann, Andreas (end)

BIENEN Einen gelungenen Start in die Schützen-Saison gab es nach zwei Jahren Zwangspause am Wochenende beim Bezirksjugendschützentag in Bienen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ein wirklich tolles Fest feierte der Bezirksverband Rees mit insgesamt 21 Schützengemeinschaften am vergangenen Wochenende in Bienen rund ums dortige Bürgerhaus. Das Wetter war klasse, die Organisation stimmte und so konnten viele Jungschützen unter dem Motto „Junge Gemeinschaft – Alte Wurzeln“ ein Fest feiern. Nach dem Wortgottesdienst, musikalisch begleitet von Lizzy‘s Cocktail, ging es zum Sportplatz. Im Anschluss fanden dort die Begrüßungsreden und das traditionelle Schauschwenken statt. Bevor es mit einem großen Umzug wieder zum Bürgerhaus ging.

Dort konnten die Schießwettbewerbe starten. Nach einem spannenden und fairen Wettkampf durfte sich Enrico Schlebusch neuer Bezirksjungendprinz nennen. Damit holt er das Fest im kommenden Jahr nach Esserden.

Der zweite Platz ging an Luca Böing (St. Johannes Empel) und der 3. Platz ging an Phillip von Wittenhorst

(St. Lambertus Bienen). In der Schülerwertung darf sich Luca Schmitz (St. Johannes Praest) neuer Bezirksschülerprinz nennen. Der zweite Platz ging an Florian Adems (St. Irmgardis Esserden) der dritte an Maileen Treudt (St. Johannes Dornick).

Weiterhin hatten die Organisatoren ein attraktives Programm für die Jungschützen rund um das Bürgerhaus veranstaltet. In diversen Geschicklichkeitsspielen konnten Punkte erspielt werden. Für die drei Sieger gab es hochwertige Gutscheine zu gewinnen. Niklas Wehofen ergatterte sich dabei den ersten Preis, vor Sophie Quint und vor Nils Schlaghecken.