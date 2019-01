Konzertreihe in Emmerich : Auftakt des Orgelfestivals glänzt mit Uraufführung

Der Weseler Domorganist Ansgar Schlei beim Konzert in der Christuskirche. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Kantor Torsten Mühlenberg komponierte für die Konzertreihe anlässlich der Renovierung der Peter-Orgel ein imposantes Werk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Mit einem glorreichen Auftakt ist am Sonntag in der Christuskirche das Orgelfestival anlässlich der Renovierung der Peter-Orgel eröffnet worden. Ansgar Schlei beeindruckte an der Orgel mit seinem facettenreichen Spiel, unterstützt von einem 15-köpfigen Orchester aus Streichern, Horn- und Percussion-Spielern. Die musikalische Leitung hatte Kantor Torsten Mühlenberg.

Mühlenberg begrüßte die Zuhörer in der gut besetzten Kirche. „Mit so vielen haben wir gar nicht gerechnet“, sagte er über die gute Resonanz erfreut. „Im Sommer 2018 wurde unsere Orgel von der Orgelbaufirma Merten aus Remagen aufwändig renoviert“, erzählte der Kantor. Man wolle die Orgel jetzt ausführlich der Gemeinde präsentieren. An verschiedenen Terminen im Januar und Februar spielen auch international renommierte Konzertorganisten beim Orgelfestival.

Info Alle Termine des Orgelfestivals Eintritt frei Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr mit dem Kölner Domorganist Winfried Böing; Sonntag, 20. Januar, um 18 Uhr: Orgelgottesdienst mit Filmmusiken, gespielt von Torsten Mühlenberg;Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr: „Orgel und Flöte“ mit Ulrike Friedrich (Flöte) und Professor Johannes Geffert (Orgel); Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr: „4X4 – Musik aus vier Jahrhunderten“ mit Dorothea Wessel (Sopran) und Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek (Orgel);Sonntag, 10. Februar, von 15 bis 20 Uhr: „Orgelmarathon“ mit den Emmericher Organisten Stefan Burs, Wilko Kamps, Torsten Mühlenberg, Henrik Wirtz und Ingrid Hauser. Kollekte In den Pausen zwischen den Konzerten werden Getränke und Snacks gereicht. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Am Dreikönigstag begeisterte der Weseler Domorganist Ansgar Schlei. Der Musiker studierte evangelische Kirchenmusik in Hannover und absolvierte 2005 das A-Examen mit Auszeichnung im Fach Künstlerisches Orgelspiel. Seit 2006 ist er Kantor am Weseler Willibrordi-Dom. Zudem ist er Kreiskantor im Kirchenkreis Wesel der Evangelischen Kirche im Rheinland. Über zwei Monitore konnten die Kirchenbesucher die Musiker, die auf der Orgelempore saßen, verfolgen. Robin Kodera führte die Kamera und zeigte in Nahaufnahmen die Fingerfertigkeit an den Instrumenten.



Christuskirche Emmerich : Orgelfestival kehrt nach Emmerich zurück

zurück

weiter

Das Konzert begann „königlich“ mit dem Werk von Michel-Richard Delalande (1657-1726) „Musique Royale“ für Orgel und Pauken. In „Vier kleine Tänze aus Renaissance und Frühbarock“ zeigten sich die Orgelklänge fröhlich und leicht. Viel Applaus gab es für den „Bethler Tanz“ aus dem Wiener Tanzbüchel um 1600 sowie den „Saltarello del Bassa imperial“ aus dem Klavierbuch der Regina Clara Hoff um 1620.

Das Streichorchester präsentierte gekonnt Tschaikowskis „Elegie“, bevor es zu einer Uraufführung kam. Kantor Mühlenberg hatte speziell für das Orgelfestival das „Konzert c-Moll“ für Orgel, Streichorchester, drei Hörner und Pauken komponiert. Der 1959 in Bochum geborene Kirchenmusiker schloss seine Ausbildung in Bayreuth mit Auszeichnung ab. Von 1989 bis 1990 war er Assistent beim Würzburger Bachchor. Das „Konzert c-Moll“ erinnere an das Anschauen eines Fotoalbums, so Mühlenberg über das Werk. Mal halte man inne beim Betrachten eines Fotos, mal blättere man weiter, mal zurück. „Es ist ein musikalisches Mosaik, dessen Teile sich in vier größere Blöcke zusammenfassen und gliedern lassen, wobei die Elemente des Anfangteils in verschiedenen Variationen zu hören sind.“ Die Zuhörer genossen das beeindruckende Werk.