Theater-AG des Gymnasiums Aspel Moderne Aufführung von Alice im Wunderland

Die Hauptrollen teilen sich vier Neuntklässlerinnen: Am Donnerstag, 1. Juni, sind Ronja Hoffmann als Alice und Anika Becker als Timo zu sehen. Am Freitag, 2. Juni, spielt Fee van Alst Alice und Cora van de Mötter Timo. „Wenn wir uns auf ein Theaterstück geeinigt haben, sprechen alle für ihre präferierten Rollen vor“, erklärt Susan Rüther. „Danach entscheiden die Schüler demokratisch, wer welche Rolle bekommt, wobei es auch zu geteilten Rollen kommen kann: Dann spielen sie an einem Abend eine große Rolle und am anderen Abend eine kleinere Rolle, damit die Last des Textlernens nicht zu groß wird“.