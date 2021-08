Ursache unklar : Zwei Verletzte bei Unfall auf der B67

Rees Bei einem Unfall am Freitagnachmittag sind auf der B67 zwei Autofahrer verletzt worden. Die Ursache des Auffahrunfalls ist laut Polizei noch unklar.

(RP) Am Freitag kam es gegen 15.30 Uhr in Rees auf der B67 zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Xanten befuhr nach Angaben der Polizei die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Rees. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr er auf das Fahrzeug einer vor ihm fahrenden 53 Jahre alten Frau aus Uedem auf. Der Xantener wurde durch den Aufprall in den angrenzenden Graben geschleudert. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnten es jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.