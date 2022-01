Reeser Landstraße/Grüttweg : Lkw-Fahrer stand unter Drogen und Alkohol

REES Bei einem Unfall am Samstag fuhr ein Lkw auf einen Opel auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Für einen 25-Jährigen hat der Unfall jedoch ein Nachspiel.

(RP) Am Samstag kam es um kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung Reeser Landstraße/Grüttweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Pkw. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 60-jähriger Reeser mit seinem Opel die Reeser Landstraße in Richtung Bocholt und hielt aufgrund der roten Ampel an der Kreuzung an. Ein 25-Jähriger aus Rees, der mit seinem Lkw die Reeser Landstraße hinter dem Opel befuhr, reagierte zu spät und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Wagen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.