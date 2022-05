Zerstörungs-Tour in Speelberg : Polizei nimmt zwei Randalierer fest

Mehrere Scheiben und die Eingangstür der Fatimakapelle wurden von den Tätern eingeschlagen. Schaden richteten sie noch an anderer Stelle an. Foto: Markus Balser

EMMERICH Nach einer Zerstörungs-Tour schnappte die Polizei in Speelberg zwei junge Männer. Das Duo hatte unter anderem hohen Schaden an der Fatima-Kapelle, aber auch an mehreren Autos angerichtet.