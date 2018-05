Emmerich: Auf den Spuren der Jakobus-Pilger

Emmerich Hans Jürgen Arens hat ein neues Buch verfasst. Seine Neugierde wurde in seiner Heimatstadt Trier geweckt.

Wenn es um die Jakobus-Pilger geht, kennt sich Hans Jürgen Arens aus. Seit Jahren befasst er sich mit der Geschichte und war vor drei Jahren Mitbegründer der St. Jakobus- und Johannes-Gilde in Emmerich, deren Gildemeister er ist. Er schrieb Bücher über die Verehrung des Apostels Jakobus, in diesem Monat kommt das nächste heraus. Es heißt "Jakobus - Iroschotten, Bruderschaften, Handelsrecht und -politik".

Iroschottische Mönche aus St. Maximin wurden Bischöfe, Klostergründer und förderten den Fernhandel. Es gab bereits Mitte des 7. Jahrhunderts ein Hospiz an St. Maximin. Dieses Kloster initiierte Hinweisen zufolge eine Bürgerbruderschaft, die später in die älteste Jakobusbruderschaft in Trier und damit in Deutschland übergeleitet wurde. Die Bürgerbruderschaften waren auch Geschäftsleute. Die Entwicklungen zur weltweit handelnden Hanse nahm hier ihren Ursprung und legte die Basis für die wirtschaftliche Entwicklung unter anderen an der Mosel.