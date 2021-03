Mögliche Flächen noch offen : Ausschuss stimmt für Bürgerwald

Die Grünen möchten, dass wieder mehr Bäume in Rees gepflanzt werden. Ein Bürgerwald soll’s möglich machen. Foto: dpa/Jens Büttner

REES Die Grünen waren mit ihrem Antrag erfolgreich: Geeignete Flächen für einen Bürgerwald in Rees müssen allerdings erst noch noch gefunden werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich für einen Antrag der Grünen gestimmt, in Rees einen so genannten Bürgerwald zu pflanzen.

Mit der Ausweisung einer solchen Fläche wollen die Grünen, dass insgesamt wieder mehr Bäume im Stadtgebiet angepflanzt werden können. „Das ist angesichts des Klimawandels dringend notwendig, aber auch deshalb, weil in Rees immer wieder Bäume den Kettensägen zum Opfer fallen“, erklärte Fraktionssprecher Helmut Wesser.

Neben Ausgleichspflanzungen könnten in einem Bürgerwald dann auch Bürger, die über kein passendes Grundstück oder einen eigenen Garten verfügen, bei Hochzeiten, Geburten und anderen Anlässen einen oder mehrere Bäume dort pflanzen. Als Standort schlagen die Grünen das vier Hektar große Areal zwischen B67, Grüttweg und künftigem Krematorium vor. Aber auch andere und zusätzliche Stellen im Stadtgebiet seien vorstellbar wie etwa ein Streifen nördlich des Sportplatzgeländes. Für die Planung und den Einstieg in das Projekt sehen die Grünen 10.000 Euro vor.

Unterstützung gab es von der SPD . Sie hatte ähnliches gefordert, zog aber ihren Antrag zugunsten der Grünen zurück. „Wir müssen hier endlich etwas machen. Der Halderner Wald war immer die grüne Lunge von Rees. Doch sein Zustand ist schlecht. Er wurde regelrecht geschändet. Mittlerweile ist er gar kein richtiger Wald mehr. Deshalb ist es wichtig, dass Rees wieder mehr Grün bekommt“, so SPD-Fraktionschef Peter Friedmann.

Johannes Erlebach und Marcel Becker von der CDU waren prinzipiell nicht gegen einen Bürgerwald, plädierten aber dafür, die Neuanpflanzung von Waldstücken nicht nur auf Rees-Stadt zu beschränken, sondern auch in anderen Reeser Ortsteilen nach geeigneten Flächen zu suchen.

Auch das von den Grünen vorgeschlagene Grundstück in der Nähe des Krematoriums sei dafür nicht sonderlich gut geeignet, weil es nicht in Gänze zur Verfügung stünde. Ein Teil davon ist an einen Landwirt verpachtet, erklärte Kämmerer Andreas Mai. Mit neun zu sieben Stimmen votierte der Ausschuss schließlich für den Antrag der Grünen, ohne jedoch konkret geeignete Flächen nennen zu können. Nach denen muss jetzt erst noch Ausschau gehalten werden.