Feuer in Bocholt Attraktion im Bahia durch Brand völlig zerstört

Bocholt · Das Bahia in Bocholt ist bei Saunafreunden beliebt. Eine Attraktion ist das „Schwitzhaus“ in der Außenanlage. Das Gebäude ist am Donnerstag durch ein Feuer zerstört worden.

22.02.2024 , 16:45 Uhr

Das Schwitzhaus in der Saunaanlage Bahia in Bocholt ist durch ein Feuer zerstört worden. Foto: Feuerwehr Bocholt

Donnerstag um 09:44 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage vom Erlebnisbad BAHIA aus und alarmierte die Feuerwehr Bocholt. Bereits auf der Anfahrt zum Hemdener Weg konnte, aufgrund der Rauchentwicklung, ein größerer Brand im Außenbereich erkannt werden. Daher wurde umgehend die Freiwillige Feuerwehr hinzu alarmiert. Vor Ort brannte ein freistehendes Saunagebäude in voller Ausdehnung. Es handelt sich um das sogenannte „Schwitzhaus“. Die Feuerwehr setzte gleichzeitig drei Strahlrohre mit Einsatzkräften unter Atemschutz ein und bekämpfte erfolgreich den Brand. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte dadurch verhindert werden. Es konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden, dass die Lüftungsanlage gefährlichen Brandrauch angesaugt hatte. Daher wurde das gesamte BAHIA geräumt und eine Sammelstelle mit Rettungsdecken im Bereich vom Haupteingang für die Besucher eingerichtet. Drei Mitarbeiter, die an den ersten Löschmaßnahmen mit tragbaren Feuerlöschern beteiligt waren, mussten vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt und ins nahegelegene St. Agnes-Hospital transportiert werden. Sie wurden leicht verletzt. Im Einsatz waren insgesamt bis zu 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Bocholt mit bis zu 14 Fahrzeugen. „Ausdrücklicher Dank gilt neben den Mitarbeitern vom BAHIA auch dem 1. FC Bocholt, der spontan seinen Mannschaftsbus zur Betreuung der Badegäste zur Verfügung stellte“, schreibt die Bocholter Feuerwehr.

(RP)