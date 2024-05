Eltener Marktplatz Sorge um die alte Linde am Eltener Markt

Eltens Ortsvorsteher Albert Jansen, der von vielen Eltener Bürgern am Mittwochabend über den herabgestürzten Ast informiert wurde, macht sich schon Gedanken um die Zukunft: „Selbst, wenn man den Baum noch so bearbeiten kann, dass man sich wieder sicher unter ihm aufhalten kann, so ist doch absehbar, dass er in den nächsten Jahren quasi scheibchenweise heruntergeschnitten werden wird. Das ist dann irgendwann auch kein schöner Anblick mehr. Wir werden uns also überlegen müssen, wie wir uns den Marktplatz an dieser Stelle auf Dauer vorstellen.“