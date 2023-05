Ausstellung im PAN 150 Künstler beim „Art-Festival“

Emmerich · Ab Donnerstag sind bis September in vier Ausstellungsblöcken Arbeiten von insgesamt 147 internationalen Künstlern im PAN zu sehen. Was der Ausstellungsreigen den Besuchern in Emmerich bietet.

02.05.2023, 18:18 Uhr

Der Galerist und Künstler Raimund Seidl mit Kuratorin Christiane van Haaren vor einem der großformatigen „Colors of Europe“-Bilder, das die Sagrada Famìlia zeigt. Weil dem Bild Sand und Erde aus mehreren Ländern beigemischt ist, hat es ein Gewicht von rund 100 Kilo. Foto: Markus Balser

Gerade ist die große Picasso-Ausstellung im PAN-Kunstforum zu Ende gegangen. Noch sind die Gästezahlen nicht abschließend ausgewertet, aber mit der Resonanz ist Christiane van Haaren „sehr zufrieden“. Auf ein großes Publikum hofft die Kuratorin auch bei dem nun beginnenden Kunstfestival, das bereits am Donnerstag eröffnet wird. Auf vier Monate verteilt wird es beim „Art-Festival 2023“ bis zum 3. September vier verschiedene Ausstellungsblöcke geben. Daran beteiligt sind insgesamt fast 150 Künstler, von denen die meisten aus Österreich, Deutschland und Italien, aber auch aus Syrien, dem Irak, Mexiko und vielen anderen Ländern stammen.