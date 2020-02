Ortsvorsteher Vrasselt : Arno Rudolph folgt auf Jörg Labod

Arno Rudolph und Jörg Labod. Foto: hartjes

VRASSELT Im April wird Vrasselt einen neuen Ortsvorsteher haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Hartjes

Ab dem 1. April ist Arno Rudolph neuer Ortsvorsteher in Vrasselt. Er übernimmt damit die Nachfolge von Jörg Labod, der am 22. Januar seinen 75. Geburtstag feierte und über zwölf Jahre das Amt ausübte.

Dass Arno Rudolph sein Amtsnachfolger wird, freut ihn sehr. „Arno ist gut vernetzt innerhalb des Dorfes und in vielen Vereinen aktiv“, so Labod, der seit 59 Jahren in dem Südstaatendorf lebt, möchte sich bei allen bedanken, die ihn in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben.

Er habe unter anderem deshalb einige Zeit zur Entscheidung gebraucht, weil er die Aufgabe zunächst mit seiner Frau Karina besprechen wollte, so der 48-jährige Arno Rudolph. Sie betreibt den Frisörsalon am Dorfplatz. „Jahrelang kamen die Kunden und sprachen sie an, wenn irgendwo ein Hundehaufen lag: Dein Mann ist doch im Verschönerungsverein, der soll sich mal kümmern“, erzählt der Vater von 20-jährigen Zwillingsmädchen. „Meine Frau machte deshalb zur Bedingung, dass ich mit einem eigenen Büro im Dorf Präsenz zeige.“ Da kam der Zufall zuhilfe, dass der Versicherungsmakler Simon Terhorst sein Vrasselter Büro am Dorfplatz Ende März aufgibt. „Jetzt braucht meine Frau die Leute nur noch zwei Türen weiter zu schicken.“ Arno Rudolph kommt aus Brüggen. Die Bundeswehr – das Pionierbataillon 140 – brachte ihn nach Emmerich. 1998 baute er mit Ehefrau Karina ein Haus in Vrasselt. Beim Bund war er bis 2004, danach machte er eine Lehre zum Bankkaufmann, dann seinen Betriebswrt und wurde Diplomkaufmann.

Von Anfang an interessierte er sich für die Belange Vrasselts. Er gehört unter anderem dem Verschönerungsverein, den Antoniusschützen und dem SV Vrasselt an, war einige Jahre im Pfarrgemeinderat tätig und ist im Organisationsteam für die Altennachmittage. „Man kennt ihn gut, auch wenn er Zugezogener ist“, sagte Jörg Labod. Worauf Rudolph schmunzelnd antwortete: „Der wahre Einheimische ist der Zugezogene, weil der ist freiwillig da!“

Jörg Labod blickt gerne auf seine Zeit als Ortsvorsteher zurück. Neben vielen Besuchen bei Jubilaren und Geburtstagskindern setzte er sich unter anderem für einen Zaun um den Spielplatz an der Rheinstraße und für die Straßenbeleuchtung an der B8 ein. „Viele kleinere Anliegen konnten auf dem kleinen Dienstweg erledigt werden.“

Arno Rudolph wird sich als eine der ersten Aufgaben um die Entwässerung auf dem Dorfplatz kümmern, der sehr oft, gerade an den Ecken, unter Wasser steht. Auch die Geburtstagsbesuche wird er weiterführen: An seinem Büro wird ein Briefkasten hängen, in dem die Verwandten und Freunde eine Notiz stecken können, wenn ein Besuch gewünscht wird. Denn im Zuge des Datenschutzes gibt es keine Geburtstagslisten mehr von der Stadt.

Ansonsten lässt Rudolph alles auf sich zukommen. „Ich will nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber ich höre jedem zu und jeder wird von mir eine Antwort bekommen. Ob diese immer zufriedenstellend ist, das ist eine andere Geschichte.“ Ein wichtiges Anliegen ist für ihn, die Vereine im Dorf zusammen zu bringen, etwa bei der Terminierung von Veranstaltungen.