Politischer Wirbel in Emmerich Arno Rudolph: Austritt aus SPD und Fraktion

Die Wechsel im Rat in Emmerich sind derzeit ein Thema in der Politik. Vor dem Schritt von Rudolph krachte es vor drei Wochen in der BGE (Bürgergemeinschaft Emmerich). Jörn Bartels verließ die Fraktion, bleibt aber Mitglied in der BGE. Das ist rechtlich möglich. Er wird als Einzelmitglied im Rat weitermachen. Dass er zusammen mit Rudolph eine neue Fraktion bilden wird, halten Beobachter für ausgeschlossen.