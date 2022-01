Startschuss für Umgestaltung : „Cooles Grau“ für den Neumarkt

EMMERICH Am Montag haben die Arbeiten für die Umgestaltung des Neumarktes begonnen. Los geht es mit Kanalarbeiten. Bis spätestens zum Sommer soll hier ein Platz mit Aufenthaltscharakter entstehen.

Er ist eine klaffende Wunde in der Innenstadt, die nun endlich geschlossen wird. So sieht es jedenfalls Bürgermeister Peter Hinze , der am Montag keinen Hehl aus seiner Freude machte, dass die Umgestaltung des Neumarktes nun endlich in Angriff genommen wird. Das Areal, das seit Monaten halb Baustelle und halb Parkplatz ist, soll spätestens bis zum Sommer fertig sein. Etwa 3,6 Millionen Euro werden dafür investiert. Der Platz war letztmalig in den 1970er Jahren umgestaltet worden.

Kritik Die BGE und die AfD hatten aufgrund der Kostensteigerung gegen das Projekt gestimmt. In Zeiten, in denen die Stadt dringend sparen muss, ein solches Projekt krampfhaft durchsetzen zu wollen, ist für uns einfach unverständlich“, kritisierte BGE-Vorsitzneder Christopher Papendorf.

Die Zufahrt für Pkw wird an dieser Stelle dann nicht mehr möglich sein. Mit versenkbaren Pollern wird allerdings gewährleistet, dass Anwohner, Marktbeschicker und Zulieferer den Platz an diesem Punkt befahren können.

Weitere Baumreihen sind entlang der 80 Parkplätze geplant, die am gegenüberliegenden Teil des Platzes entstehen werden, der sein Erscheinungsbild auch farblich ändern wird. Statt wie bisher Rot wird dann der Anthrazit-Ton „Cool Grey“ vorherrschen. So lautet die exakte Bezeichnung jener Pflastersteine, die auf dem gesamten Areal verlegt werden. Das Besondere: „Die Steine haben eine Naturstein-Oberfläche mit einer Beschichtung, die leicht zu reinigen ist“, führte Bartel weiter aus.

Weil derzeit auch noch am Wohn-, Büro- und Geschäftskomplex der Schoofs-Gruppe gearbeitet wird, ist der Platz begrenzt. Es muss in Etappen gearbeitet werden. Los gehen wird es jetzt erst einmal mit den Kanalarbeiten in Richtung Alter Markt. Die Stadt Emmerich und die beteiligten Firmen hoffen, dass sich im Boden keine unliebsamen Überraschungen vorfinden, um Zeitverzögerungen zu vermeiden. „Ich denke da weniger an Kampfmittel, als vielmehr an die Archäologie“, so Bartel.