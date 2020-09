Steintorgelände : Startschuss für die neue Rettungswache

EMMERICH Auf dem Steintorgelände haben die Arbeiten für die neue Rettungswache begonnen. Der Kreis Kleve investiert 4,3 Millionen Euro. Die Stadt Emmerich hat sich mit rund 250.000 Euro an der Maßnahme beteiligt.

(RP) Baubeginn für die neue Rettungswache am Großen Wall in Emmerich: Auf dem Steintorgelände hatte der Kreis Kleve ein Grundstück mit einer Fläche von 3227 Quadratmetern erworben. Das Areal befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Polizeiwache und dem St. Willibrord-Hospital. Landrat Wolfgang Spreen freute sich über den Beginn der Arbeiten und unterstrich insbesondere die gute Lage des Grundstücks: „Schnelle Wege sind für die Einsätze des Rettungsdienstes ein ganz zentraler Aspekt.“

In die Errichtung der neuen Rettungswache investiert der Kreis Kleve rund 4,3 Mio. Euro. Die Stadt Emmerich hat sich mit rund 250.000 Euro an der Baumaßnahme beteiligt. Bürgermeister Peter Hinze zeigte sich erleichtert darüber, dass der Neubau jetzt realisiert wird: „Wir wissen schon lange, dass die alte Wache am Pesthof in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Das war nicht immer einfach. Es freut mich, dass es uns gemeinsam gelungen ist, das Projekt jetzt hier zu realisieren. Die KKB und die beauftragten Unternehmen legen hier schon ein ordentliches Tempo an den Tag, sodass ich sehr optimistisch bin, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft die Eröffnung feiern können. Durch die räumliche Nähe zum Krankenhaus und die sehr zentrale Lage heben wird die Qualität der Notfallrettung und der notärztlichen Versorgung in der Stadt auf ein neues Niveau gehoben.“