Rheinbrücke Rees-Kalkar Kontrollarbeiten sorgen für Staus

REES/KALKAR · Kontrollarbeiten an den Trägerseilen der Rheinbrücke Rees-Kalkar haben am Mittwoch in der Mittagszeit für teilweise beträchtliche Staus auf beiden Seiten der B67 gesorgt.

20.09.2023, 16:12 Uhr

Kontrollarbeiten an den Trägerseilen führten am Mittwoch zu längeren Staus auf der Rheinbrücke. Foto: Markus Balser

Um die Arbeiten durchführen zu können, war eine Fahrspur auf der Rheinbrücke gesperrt. Der Verkehr wurde von einer Baustellenampel geleitet. In Rees staute sich der Verkehr bis zur Kreuzung Grüttweg und darüber hinaus. Gut eine viertel Stunde musste man einplanen, um auf die andere Rheinseite zu kommen. Auf der Kalkarer Seite staute sich der Verkehr sogar noch länger. Die Arbeiten waren von Straßen NRW nicht angekündigt worden aber auch nach etwa einer Stunde auch schon wieder beendet.

(bal)