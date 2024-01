Rheinbrücke Emmerich Fahrbahn auf Rheinbrücke bleibt weiter gesperrt

Auch die rechts- und linksrheinisch liegenden Straßenabschnitte der B220, zwischen der Brücke und der nächstliegenden Kreuzung/Knotenpunkten, werden erneuert. Dazu werden zur Zeit die in einem europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren eingegangenen Angebote sorgfältig geprüft. Ziel sei laut Straßen NRW ein schnellstmöglicher Angebotszuschlag, so dass voraussichtlich nach den Sommerferien mit den Arbeiten begonnen werden kann. „Die aktuelle Verkehrsführung bleibt bis dahin unverändert. Auf Grund starker Beschädigungen im Bereich der Parallelfahrbahn kann diese nicht für den Verkehr freigegeben werden“, so ein Sprecher der Behörde.