A3 zwischen Emmerich und Hünxe Viel Arbeit für fünf Bauabschnitte

Dass bis auf einen Bauabschnitt alle unter Vollsperrung durchgeführt werden sollen, macht die Arbeiten deutlich angenehmer und effektiver. Der Auftragnehmer kann so ungestört und deutlich schneller arbeiten. Gleichzeitig erfordert es aber auch von allen Beteiligten, also von den Kommunen, von Straßen NRW und von den Ordnungsbehörden, perfekt abgestimmte und lückenlose Verkehrspläne, um die Umleitungsrouten festzulegen. Generell werde am liebsten über das Autobahn-Netz umgeleitet, was aber in diesem Fall nicht möglich war.