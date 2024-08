Rheinbrücke Rees Ab Montag: Staus an Reeser Rheinbrücke möglich

Rees · Am Montag beginnen zweitägige Arbeiten an der Reeser Rheinbrücke. Straßen NRW hält Staus für möglich. Was an der Brücke gearbeitet wird.

15.08.2024 , 08:00 Uhr

Überprüfung der Stahlseile Foto: Endermann, Andreas (end)

Zur Zeit werden durch Straßen NRW routinemäßige Seilprüfungen an der Rheinbrücke Rees durchgeführt. Die Seile werden visuell und magnetinduktiv überprüft. Dafür wird der Fuß- und Gehweg, sowie der Seitenstreifen auf der jeweilig zu prüfenden Seite gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden einseitig auf der gegenüberliegenden Seite über die Brücke geführt. Von Montag, 19. August, bis Dienstag, 20. August, kann es im Bereich der Brückenpylone zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Hier werden die Seilaufhängungen mit Hilfe eines Hubsteigers überprüft. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr wird der Verkehr mit einer Baustellenampel geregelt. An der Ampel kann es zu Rückstauungen kommen, so Straßen NRW.

(bal)