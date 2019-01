Rheinbrücke und A3: Zwei Brücken, zwei große Baustellen

Emmerich Am nächsten Wochenende geht es mit den Arbeiten an der Rheinbrücke und einer ersten Vollsperrung los. Auch die Brücke der Speelberger Straße wird dicht gemacht. Für die Abrissarbeiten wird die A3 im Februar voll gesperrt.

Rheinbrücke Die erste Sperrung beginnt am 18. Januar (21 Uhr) und endet am 21. Januar (5 Uhr). Eine weitere Sperrung folgt vom 25. Januar (21 Uhr) bis 28. Januar (5 Uhr).

Während der Sperrungen werden Schutzdächer in Höhe der Pylone über den Fahrbahnen aufgebaut um den Verkehr während der Sanierungsarbeiten zu schützen. Im Anschluss können die Pylone eingerüstet werden. Die Sanierung der Rheinbrücke beinhaltet den Austausch aller Hängeseile und die Behandlung aller Pylone mit Rostschutzfarbe. Diese Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In diesem Jahr wird an der Ostseite (Fahrtrichtung Emmerich) und 2020 an der Westseite (Fahrtrichtung Kleve) der Rheinbrücke gearbeitet. Während der gesamten Sanierungszeit wird der Verkehr zweispurig über die Brücke geführt.