Betuwe Haldern Drittes Gleis bereits im Bau

HALDERN · Die Arbeiten an der Bahnstrecke in Haldern schreiten sichtbar voran. Das Brückenbauwerk am Antonieweg soll noch in diesem Jahr fertig werden. Teile des dritten Gleises wurden bereist verlegt.

02.11.2023, 14:39 Uhr

Entlang der Reeser Straße sind bereits die ersten 1000 Meter des neuen dritten Gleises (r.) verlegt worden. Foto: Markus Balser

Während in Millingen noch auf die Entscheidung der Bezirksregierung in Sachen Einwendungen zur Betuwe gewartet wird (die RP berichtete), geht der Bau der Bahnstrecke im Nachbardorf Haldern mit großen Schritten voran. Deutlich zu sehen ist das beispielsweise entlang der Reeser Straße Richtung Wesel, wo bereits die ersten Teilstücke des dritten Gleises zum Halderner Wald hin verlegt wurden. Ein gut 1000 Meter langer Gleiskörper ist dort nach Angaben der Deutschen Bahn bereits entstanden, der Ausbau wird fortlaufend weiter geführt.