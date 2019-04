Emmerich/Rees : Arbeiten an der Bahnstrecke sorgen für Zugausfälle

Emmerich/Rees Zwischen Oberhausen und Emmerich gelten ab Montag geänderte Fahrzeiten, einige Züge fallen sogar komplett aus.

(RP) Zwischen Montag, 22. April, ab 5 Uhr, bis Montag, 29. April, bis 5 Uhr, führt die Bahn Arbeiten zwischen Dinslaken und Oberhausen-Sterkrade durch und sperrt die Strecke eingleisig. Die Züge der Linie RE 19 verkehren mit geänderten Fahrzeiten. In Richtung Emmerich fahren die Züge wenige Minuten später, in Richtung Oberhausen früher. Die Züge der Linie RB 35 entfallen zwischen dem 23. und 26. April, zwischen Sterkrade und Wesel. Alternativen: RE 5 und RE 19 / RB 33. Diese Züge des RE 19 fallen in dem Zeitraum aus: 6.18 Uhr und 6.51 Uhr ab Emmerich, 16.12 Uhr und 17.13 Uhr ab Düsseldorf. Weiterhin wird der Abschnitt zwischen Mehrhoog und Emmerich am Mittwoch, 24. April, von 0 bis 2 Uhr gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Haltepunkte sind in Hamminkeln-Mehrhoog Bf.; Haldern Bf., Bussteig 2; Empel Bahnhof; Millingen Bahnhof; Praest Kirche und Emmerich Bahnhof. Darüber hinaus wird der Abschnitt zwischen Dinslaken und Sterkrade am Sonntag, 28. April, 0.20 Uhr bis 5.54 Uhr, und Montag, 29. April, 0.20 Uhr bis 4.10 Uhr, total gesperrt. Ab/bis Dinslaken gelten geänderte Zeiten. Haltepunkte: Sterkrade Bf. Bussteig 7; Holten Bf., Bussteig 2 (Richtung Arnheim), Bussteig 1 (Richtung Düsseldorf) und Dinslaken.