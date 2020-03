Corona und die Folgen : Plexiglas-Schutz, made in Rees

Rees/Emmerich Der Reeser Tischlermeister Andreas Kant baut Holzkonstruktionen mit Plexiglas als Schutz vor dem Coronavirus.

Ähnliche Schutzvorrichtungen gibt es jetzt auch im Lackhausener Edeka-Markt von Sven Komp. Auch er hat von diesen Konstruktionen erfahren und den Mehrhooger Tischlermeister Hendrik Bastek beauftragt, etwas ähnliches zu entwickeln. Bastek hat schnell gehandelt und noch in der Nacht von Montag auf Dienstag die sechs Kassen in Lackhausen mit der Schutzvorrichtung versehen.

„Man fühlt sich wirklich besser und geschützter“, sagt Kassiererin Claudia Wilbring. Und weil auch alle anderen Kollegen die transparente Schutzhülle ebenfalls loben, hat sich Kaufmann Sven Komp am Dienstagnachmittag entschieden, auch seine Filiale in Obrighoven entsprechend aufzurüsten. Gleiches plant auch seine Schwester im Mehrhooger Edeka-Markt. „Wir hatten uns überlegt, was wir für unsere Mitarbeiter noch tun können, als ihnen nur Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, regelmäßig die Hände zu waschen“, sagt Mehmet Hamzaoglu, stellvertretender Marktleiter bei Komp in Lackhausen. Als dann sein Chef von der Apotheken-Lösung erfahren hatte, kam die Sache ins Rollen.