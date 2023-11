Gesundheit So funktioniert das E-Rezept

REES · Ab 1. Januar 2024 hält das E-Rezept Einzug in Arztpraxen und Apotheken. Esther Beckmann von der Apotheke am Stadtgarten beschäftigt sich schon seit einem Jahr mit der Neuerung. Sie will ihre Kunden rechtzeitig aufklären.

22.11.2023 , 17:37 Uhr

Apothekerin Esther Beckmann beschäftigt sich schon seit langem mit dem E-Rezept, das zum Januar 2024 eingeführt wird. Foto: Markus Balser