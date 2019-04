Besonderer Mädelsabend in Emmerich : Volles Haus bei Anne Gesthuysen im Probat-Museum

Besonderer Mädelsabend in Emmerich

Emmerich In der Ausstellung von historischen Röstmaschinen bei Probat in Emmerich las Anne Gesthuysen aus ihrem Roman „Mädelsabend“. Vor allem Frauen waren dabei.

Man muss nur eine Idee haben. Eine goldrichtige hatte die Emmericher Wirtschaftsförderung – in Form einer Lesung in einem Industriemuseum. Am Donnerstag öffnete Tina von Gimborn-Abbing das Museum für Kaffeetechnik bei Probat für eine Lesung mit der niederrheinischen Schriftstellerin Anne Gesthuysen.