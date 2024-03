Lauf-Event in Rees Countdown für Rheinlauf startet

Ab Samstag, 30. März, um 12 Uhr öffnet die Online-Anmeldung für die Premiere des Reeser Rheinlaufs. Unter www.reeser-rheinlauf.de können sich sowohl Hobbyläufer als auch ambitionierte Amateure für das Laufevent in der Rheinstadt registrieren. Am Sonntag, 6. Oktober, geht es ab 11 Uhr auf einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs durch die Straßen der historischen Altstadt von Rees und entlang der Rheinpromenade. Start- und Zielbogen befinden jeweils am Markt in Höhe der Stadtbücherei.