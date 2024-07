Am 27. Juli auf dem Neumarkt Jetzt anmelden für das Frühstück mit Bürgermeister Peter Hinze

„Das Bürger-Frühstück ist in den vergangenen beiden Jahren gut angekommen. Es war eine tolle Möglichkeit der Begegnung für Bürgerinnen und Bürger. Als Standort passt der Neumarkt sehr gut. Der Platz soll schließlich auch als Treffpunkt in der Innenstadt dienen, an dem man sich gerne aufhält. Ich freue mich, wenn viele zum Frühstück kommen“, betont Hinze.