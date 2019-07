Emmerich/Rees : Anliegerbeiträge: Warten auf das Gesetz

Emmerich/Rees Für die Bürger wird die Straßenerneuerung günstiger. Die Verwaltungen warten auf exakte Bestimmungen.

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag haben eine Entlastung von Grundstückseigentümer bei Straßenerneuerungen angekündigt. Was das für Emmerich und Rees bedeutet, wird sich noch zeigen. „Wir warten auf das entsprechende Gesetz“, so Stadtsprecher Tim Terhorst am Mittwoch. Auch die Stadtverwaltung in Rees wartet.