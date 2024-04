Reisebüro Schwarzkopf in Rees Klare Empfehlung für den Standort Rees

Seit fast einem Jahrhundert ist der Name Drachter in Bocholt eng mit der Reisebranche verknüpft. Gründeten doch Peter und Charlotte Drachter im Jahr 1933 ein Reisebüro, das später von Werner und Inge Drachter weitergeführt und stark ausgebaut wurde. Im Jahr 2013, nach dem Tod ihres Vaters, übernahm Anja Drachter das Unternehmen in der Bocholter City. Mittlerweile ist eine Filiale in Rees hinzugekommen, auch wenn das Reisebüro vorerst weiter den Namen Schwarzkopf trägt.