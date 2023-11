Am Bahnhof in Essen Obdachlose (66) attackiert junge Frau aus Emmerich

Um 14:20 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen über einen Angriff im U-Bahnbereich des Essener Hauptbahnhofs in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zur Örtlichkeit. Dort trafen sie auf eine 66-Jährige, die sich in der Obhut mehrerer Mitarbeiter der Ruhrbahn GmbH befand. Sie soll einer jungen Frau völlig unvermittelt mit einer Deo-Sprayflasche aus kürzester Distanz in die Augen gesprüht haben. Dabei erlitt die 18-Jährige eine erhebliche Reizung der Augen, wodurch diese stark gerötet waren.