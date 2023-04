Kindergarten-Betreuung Kitas: Pfarrer Eiden schlägt Alarm

In der vergangenen Woche haben zahlreiche Eltern über eine App eine Nachricht ihrer katholischen Kirchengemeinde erhalten, über die sie sich nur wenig gefreut haben dürften. Darin wurden sie vom Träger ihres Kindergartens informiert, dass einzelne Kita-Gruppen vorübergehend geschlossen oder Betreuungszeiten reduziert werden müssen. Kein Einzelfall in der letzten Zeit in den fünf Kindergärten von St. Irmgardis, St. Georg und St. Quirinus. „Für viele Eltern sind diese Zustände eine Zumutung“, sagt Pfarrer Michael Eiden.