Medizinische Versorgung : Erkens neu im Ärztenetzwerk

Bürgermeister Peter Nebelo (re), Dr Michael Adam (2.v.r.) und Sascha Terörde, Leiter der Stabstelle Zukunfts- und Strategiebüro der Stadt Bocholt besuchten am 26. August 2019 Dr. Angela Erkens und Dr. Ekkehard Funke, die seit dem 1.7. 2019 die Gemeinschaftspraxis am Kempkesweg in Lowick betreiben - Foto: Bruno Wansing, Stadt Bocholt. Foto: stadt bocholt

Bocholt/Isselburg Sie lässt sich in Bocholt nieder und ist Teil von „BOHRIS“.

Wenn die kleine Annabelle ihre Mutter braucht, ist Angela Erkens zur Stelle. Die Patienten in der Gemeinschaftspraxis, die Erkens mit ihrem Vater Ekkehard Funke, seit dem 1. Juli gemeinsam betreibt, bekommen das gar nicht mit. Wenn Angela Erkens nicht da ist, übernimmt der Opa. Es funktioniert zwischen Vater und Tocher. „Ich werde eingeteilt“, erläutert Ekkehard Funke die Rollenverteilung mit einem Schmunzeln. „Ich mache so viel ich kann“, ergänzt Angela Erkens, die mit ihrem Mann Ralf Erkens und der kleinen Annabelle über der Praxis wohnt. Ralf Erkens ist auch Arzt und macht zurzeit seinen Facharzt in Kardiologie in der Uniklinik Düsseldorf.

Die Bocholterin Angela Erkens machte ihr Abitur am St.-Josef-Gymnasium und studierte in Münster Medizin. Am Universitätsklinkum in Düsseldorf arbeitete sie in der Kardiologie. Im Lukas-Krankenhaus in Neuss setzte sie ihre internistische Weiterbildung fort.