Emmerich/Kleve : Drogenprozess: Angeklagter (23) erschien nicht

Emmerich/Kleve Wo mag er nur sein? Ein 23-jähriger Emmericher sollte am Montag eigentlich auf der Schwanenburg in Kleve erscheinen. Doch er kam nicht. Die Polizei sucht ihn nun per Haftbefehl.

Eigentlich sollte am Montag einem 23-jährigen Emmericher am Klever Landgericht der Prozess gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Mann erhoben, weil er im November und Dezember 2020 in 87 Fällen mit Betäubungsmitteln in Emmerich gehandelt haben soll. Der 23-Jährige erschien jedoch nicht zu seinem Prozess auf der Schwanenburg.

Seine Strafverteidigerin war erschienen, die Staatsanwältin, die Richter, die Schöffen und auch die ersten von 21 geladenen Zeugen – doch vom Angeklagten war zu Verhandlungsbeginn um 9 Uhr keine Spur. Die zweite große Strafkammer beauftragte deshalb die Polizei, den Mann ausfindig zu machen und zu Gericht zu bringen. Allerdings trafen die Beamten den Angeklagten weder an seiner Wohnanschrift an noch an einer weiteren Adresse, an der er sich häufig aufhalten soll. Auch Nachbarn konnten keinen Aufschluss geben über einen möglichen Aufenthaltsort des 23-Jährigen.

So blieb der Kammer nichts anderes über, als die Hauptverhandlung auf den 2. Juni zu vertagen. Sie erließ Haftbefehl gegen den Angeklagten. Wird er festgenommen, muss er die Zeit bis zum neuen Hauptverhandlungstermin am 2. Juni in Untersuchungshaft verbringen.