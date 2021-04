Emmerich : Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz an der Bahnhofstraße. Foto: Feuerwehr Emmerich

Emmerich Manchmal sind es die kleinen Dinge, die für großes Aufsehen sorgen. So wie jetzt in der Nacht zu Freitag an der Bahnhofstraße in Emmerich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken