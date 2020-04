St. Marien Haldern : Förderprojekt startet mit Corona-Hilfe im Dorf

HALDERN Das Altenheim St. Marien Haldern startet mit der Umsetzung des Förderprogramms und legt den ersten Schwerpunkt auf die Corona-Hilfe in Haldern. Andrea Schaffeld und Kajo Verbeet betreuen das Projekt.

„Unsere Arbeit soll dazu beitragen, dass die Bewohner unseres Dorfes, so lange es geht, selbstbestimmt zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Wir möchten verhindern, dass Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, nicht mehr am dörflichen Leben teilhaben, auf sich alleine gestellt sind oder ausgegrenzt werden“, erklärt Andrea Schaffeld. Kajo Verbeet ergänzt: „Wir wollten eigentlich damit starten, das Projekt durch persönliche Kontaktaufnahmen bei den Menschen in Haldern bekannt zu machen und hatten uns schon erste Angebote wie z. B. eine WhatsApp-Schulung für Senioren, gemeinsames Kochen oder eine Seniorenkneipe mit gemeinsamen Fußballschauen angedacht. Aber da hat uns Corona erst mal einen Strich durchgemacht.“

Als erste Aktivität wird das Projekt daher in Kooperation mit der Initiative „Engagiert in Rees“ für Haldern Helfende und Hilfesuchende zusammenbringen. Wir wollen für Menschen aus Haldern, die einer Corona-Risikogruppe angehören, also insbesondere Senioren und Seniorinnen, dazu beitragen, dass sie ihren Alltag auch weiterhin so gut wie möglich gestalten können, ohne ihr Haus/ihre Wohnung verlassen zu müssen. Hierbei können z.B. Aufgaben wie Einkaufen, Apothekenbesorgungen, Haustiere ausführen etc. übernommen werden. Andrea Schaffeld ist unter der Rufnummer 02850 90192770 bzw. schaffeld@st-marien-haldern.de und Kajo Verbeet unter Rufnummer 02850 90192770 bzw. verbeet@st-marien-haldern.de zu erreichen. Hier können sich sowohl Helferinnen und Helfer melden als auch Menschen, die Hilfe benötigen.