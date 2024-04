Personalie aus dem Rathaus Andrea Joosten ist jetzt Kultur-Chefin in Emmerich

Andrea Joosten ist ein weiterer Aspekt wichtig, den sie bei ihrer Arbeit als Leiterin der Kulturbetriebe in Angriff nehmen möchte. „Es ist wichtig, dass wir die vielen Ehrenamtlichen, die in Emmerich Kulturarbeit leisten, mehr ansprechen. Ich möchte einen Runden Tisch der Kultur in Emmerich ins Leben rufen, damit wir uns stärker vernetzen.“ Denn ohne die vielen Ehrenamtlichen in der Stadt gäbe es das vielfältige und bunte Kulturangebot in der Stadt nicht, so Joosten.