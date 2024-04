Tabak-Tourismus in Emmerich „Wir werden von Niederländern überrannt“

Der Grund: Zum 1. April hat der niederländische Staat die Abgaben auf Tabak erhöht. Eine Packung Zigaretten kostet so im Durchschnitt 11,10 Euro, bislang waren es neun Euro. Bei uns sind es etwa acht Euro. „Der Preisunterschied ist gewaltig“, sagt Obbink. Ein weiteres Beispiel: Drehtabak sei im Königreich mehr als doppelt so teuer, in den Niederlanden seien es etwa 25 Euro, bislang 17 Euro. Ein Kilo Tabak kostet in den Niederlanden knapp 500 Euro, hierzulande sind es 225 Euro. „Zu Jahresbeginn ging es schon los, das Kundenaufkommen steigt aber kontinuierlich. Seit Anfang April geht es durch die Decke“, so der Niederländer. In der Rheinstadt hatte man sich vorbereitet. Am Kapellenberger Weg, kurz vor der Autobahnauffahrt, hat Kuster Energy extra für die Niederländer eine zweite Kasse eingerichtet. „Sonst könnten wir den Ansturm überhaupt nicht bewältigen“, sagt Obbink. An der Ostermayerstraße wurde das Lager wiederum deutlich ausgebaut.