Tierpark muss zeitweilig schließen : Besucherandrang am Sonntag in Anholter Schweiz

Die Tiere in Anholt bekamen viel Besuch. Foto: Endermann, Andreas (end)

Anholt Der Biotopwildpark ist einer von ganz wenigen Anlagen in der Region, die auch im Lockdown noch geöffnet sind. Am Sonntag kamen die Leute in Scharen.

Das schöne Wetter am Sonntag sorgte für einen großen Besucherandrang beim Biotopwildpark in Anholt. Vor allem viele Familien machten sich auf den Weg zum idyllischen Gelände. Der Tierpark ist eine der ganz wenigen Anlagen in der weiteren Umgebung, die im Lockdown noch geöffnet ist. Auch deshalb kamen so viele Besucher. Wie berichtet, ist der Tierpark jetzt offiziell als „Landschaftspark“ eingestuft und kann daher weiter geöffnet bleiben. Dazu haben die Betreiber ein besonderes Konzept vorgelegt und mit der Stadt Isselburg und dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Wegen des großen Andrangs musste der Park am Sonntag zwischenzeitlich sogar seine Pforten schließen und konnte keine weiteren Besucher mehr einlassen. Bei Facebook baten die Verantwortlichen darum, erst einmal nicht zu kommen und es erst am Nachmittag wieder zu versuchen. „Wir freuen uns für den Park“, schrieben viele Nutzer im Internet und mancher disponierte kurzerhand um: „Wir fahren jetzt an den Rhein, Hochwasser gucken“, hieß es.

