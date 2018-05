Emmerich : An den Mühlen ging's rund

Emmerich Viele Besucher nutzten das gute Wetter, um am Deutschen Mühlentag die Eltener Mühle und das Pendant in Rees zu besuchen. Das Windrad am Möllenbölt benötigt neue Segel. Dafür werden Sponsoren gesucht.

Am Pfingstmontag findet der Deutsche Mühlentag statt und auch die Mühle am Möllenbölt - die Mühle Nummer 1 auf der Liste des Rheinlandes - öffnete ihre Türen. Mit fröhlicher Musik, gespielt vom Jugendorchester des Musikvereins Elten, wurden die Besucher begrüßt. Ortsvorsteher Albert Jansen sprach, auch in Vertretung des Bürgermeisters Peter Hinze, der die Pfingsttage in der Partnerstadt King's Lynn verbringt, einige Begrüßungsworte. "Wir können stolz darauf sein, dass wir eine der wenigen Städte sind, die so eine gut erhaltene Mühle haben", sagte Jansen. "Wir haben Glück, dass im Jahr 2013 die Wirtschaftsförderung die Mühle übernommen hat." Er sprach auch an, dass die Mühle neue Segel braucht. "Die sind aus den 1980er Jahren und sehen nicht mehr schön aus." Jetzt werden Sponsoren gesucht, die bei der Finanzierung helfen. Ein Vorschlag von ihm: "Vielleicht Segeltücher in rot-weiß wie unsere Stadtfarben?"

Viele Besucher nutzten das schöne Wetter für einen Spaziergang oder kamen mit dem Fahrrad zur Gerritzen Mühle. Etliche Besucher reisten aus den benachbarten Niederlanden und aus dem Ruhrgebiet an. Die Flügel, geschmückt mit der Girlande aus 80 von Grundschulkindern einzeln gestalteten Flaggen, drehten sich kräftig im Wind. "Das ist der Ostwind, der bringt das schöne Wetter", erklärte Müller Frank Heeren. Mit seinen Müllerkollegen Wolfgang Willmer, Peter Runge und Jürgen Jelonek, der vor seiner letzten Prüfung steht, erläuterte er den Besuchern die Funktionsweise und die Architektur der Mühle und beantwortete die Fragen. Die meist gestellte Frage war: "Wo ist der Motor?" Der Müller erklärt dann geduldig, dass diese Mühle mit Windkraft angetrieben wird. Frank Heeren freut sich über technisch interessierte Besucher. "Vielleicht hat mal einer Interesse am Müllerberuf. Die Ausbildung dauert zwei Jahre." Neue Müller werden immer gebracht. Schließlich sei die Mühle über 160 Jahre alt und er hoffe, dass sie noch lange erhalten bleibt. "Da braucht man immer wieder Nachwuchs-Müller."

Kinder hatte viel Spaß an der Hüpfburg, am Basteln, Malen und Schminken. Umlagert war der Ballonkünstler Maik, der farbenfrohe Figuren, Blumen und Tiere aus langen Luftballons zauberte. Sandy Jansen, Pächterin des MühlenCafés, sorgte für selbst gebackenen Obst- und Käsekuchen, Grillwürstchen und kalte Getränke. Am Stand des infoCenters bot Kirstin Herr verschiedene Artikel an. "Elf-Ührkes, die Elten-Ente und der Elten-Aufkleber laufen am besten", so die junge Auszubildende, die nur noch die mündliche Prüfung zu absolvieren braucht. Dann ist sie eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit. "Sie hat von uns bereits eine Zusage, dass sie übernommen wird", sagte Touristikchefin Dr. Manon Loock-Braun.

Gut gelaunt machten es sich die Besucher recht lange an der Mühle gemütlich und nutzten die Gelegenheit für Gespräche. Silan Nass sorgte für musikalische Unterhaltung.

Als Besuchermagnet erwies sich auch die frisch sanierte Scholten-Mühle in Rees. Mehr als 400 Gäste nutzten die Möglichkeit, das historische Innenleben des 170 Jahre alten Denkmals zu besichtigen und sich die Funktionsweise der mächtigen Ventikanten-Flügel erläutern zu lassen. Während Mühlenerbe Michael Scholten aus dem Arbeitsalltag seiner Groß- und Urgroßelterngeneration erzählte, sorgten Familie, Freunde und Nachbarn für das Rahmenprogramm.

So gab es einen Bücher- und Trödelmarkt mit zahlreichen Schnäppchen, eine Ausstellung mit Rees-Bildern des früheren Stadtplaners Michael Hoffmann und ab der Mittagszeit irische Live-Musik mit Wouter Hofmann, Bernd Rolf und Stefan Reddig. Zudem bot Ulrike te Raa erlesene Salz- und Zuckermischungen an. Für Farbtupfer sorgten die Haldernerin Basanti Giesen und ihre Verwandtschaft, die derzeit aus Indien zu Besuch ist. In bunten Saris organisierten sie die Gastronomie und boten, neben Waffeln, Würstchen und Getränken, auch indische Spezialitäten aus ihrer Heimat.

