Energieversorgung : Stromtrasse soll nicht durch Wald führen

Rees Weiterhin wird der Verlauf der Amprion-Trasse diskutiert. Das Unternehmen favorisiert die Varianten durch Rees, Bürgermeister Christoph Gerwers lehnt die Verlegung durch den Halderner Wald allerdings ab.

(rey) Irgendwie muss ja der Strom, der durch die Windräder in der Nordsee erzeugt wird, in den Süden der Bundesrepublik transportiert werden, sagt Bürgermeister Christoph Gerwers. Notfalls verlaufe die Stromtrasse eben wie vom Energie-Unternehmen Amprion unter fünf möglichen Varianten favorisiert über Reeser Stadtgebiet. „Dafür dürfen aber, wenn irgendwie vermeidbar, nicht wieder wie 2016 Hunderte Bäume im Halderner Wald gefällt werden“, fordert Gerwers. Denn genau das würde passieren, wenn die zur Zeit noch durch das Wasserschutzgebiet Wittenhorst bei Haldern geplante Trasse, wie gerade in einer Info-Veranstaltung für Bürger erläutert, nach Nordwesten verlagert würde – eben mitten durch den Halderner Wald, beklagt der Verwaltungschef.

Überhaupt habe die Stadt für die Errichtung der 380 KV-Höchstspannungs-Leitung von Amprion in den sauren Apfel beißen und den Verlust Hunderter Bäume hinnehmen müssen. Immerhin quere die künftige Strom-Trasse ja auf dem Reeser Stadtgebiet hochwertige Naturschutz-Flächen, zum Beispiel das „Natura 2000“-Gelände. Verwundert ist Gerwers schon darüber, dass es seitens der Bürger offensichtlich nicht besonders viel Interesse an der Stromtrasse und deren Verlauf in Rees gebe. „Wenn ich da an den Hambacher Forst denke...“, fügt er stirnrunzelnd hinzu. Dafür macht sich das Stadtoberhaupt stark für die Bäume „und das landschaftlich so schöne Gebiet dort“, in dem viele Jogger und Sparziergänger unterwegs seien. „Falls sich das Risiko bei der jetzigen Untersuchung als so gering erweist, wenn man während der Bauphase besonders vorsichtig vor geht, lehnen wir die Trasse durch den Wald jedenfalls ab“, stellt Christoph Gerwers klar. Auch, weil es noch nicht einmal die Möglichkeit von Ausgleichs-Aufforstung geben würde. „Wir haben dafür in der Stadt einfach keinen Platz mehr.“