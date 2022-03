Reeser Schulzentrum : Schülerzahlen bleiben konstant

REES An den weiterbildenden Schulen bleibt es bei je vier Eingangsklassen. Nach wie vor kommen viele neue Fünftklässler aus den Nachbarkommunen nach Rees.

(RP) Erfreuliche Nachrichten für die weiterführenden Schulen des Reeser Schulzentrums. Nachdem das Schulamt der Stadt Rees die Anmeldezahlen für die fünften Klassen der drei weiterführenden Reeser Schulen nun vorliegen hat, können am Gymnasium drei Eingangsklassen, an der Realschule vier Eingangsklassen und an der Rheinschule zwei Eingangsklassen gebildet werden. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit lediglich an der Realschule eine Eingangsklasse weniger gebildet.