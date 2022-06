Pendelbus zu den Top DJs : So klappt‘s mit der Anreise zum Bocholter Open-Air

Am Hünting werden wieder viele Fans erwartet (Archivfoto). Foto: Sebastian Latzel

Bocholt Am Mittwoch werden 15.000 Fans am Hünting erwartet. Sie sollten am besten mit dem Bus zum Festival anreisen. So funktioniert das Verkehrskonzept.

Nachdem es seinerzeit ein riesiges Verkehrs-Chaos beim Konzert von Herbert Grönemeyer gegeben hatte und selbst der Sänger erst kurz vor seinem Auftritt überhaupt am Stadion eintraf, steht beim Bocholter Open-Air die An- und Abreise besonders im Fokus. Diesmal steigt das Event vor rund 15.000 Fans mit den Top DJs Robin Schulz, Felix Jaehn und Alle Farben am Mittwoch, 15. Juni. Am entspanntesten wird es vermutlich sein, nicht mit dem Auto bis zum Stadion zu fahren. Wer in der Nähe wohnt, kann mit dem Rad kommen. Am Gelände gibt es einen großen bewachten Fahrradparkplatz.

Per Auto ist es ratsam, sich einen Parkplatz in der City zu suchen und von dort mit dem Shuttle-Bus zu fahren. Vom Bus-Treff aus fahren zwischen 15 und 19.45 Uhr im 15-Minuten-Takt Sonder-Pendelbusse direkt bis zum Kreisverkehr Hemdener Weg/ Up de Welle. Nach dem Konzert fahren die Pendelbusse die Besucher von 23 bis 1.45 Uhr wieder im gleichen Minuten-Takt zurück zum Bustreff. Wichtig: in den Bussen herrscht Maskenpflicht.

In diesem Jahr wird es wieder einen Park&Ride-Parkplatz extra für das Konzert geben. Dieser Parkplatz auf dem Gigaset Firmengelände (Siemensstraße 32) dürfte für alle, die über die B67 kommen, eine interessante Alternative sein. Fans aus dem Raum Rees und Emmerich sollten am besten diese Variante nutzen. Die Autos können auf dem Gigaset-eigenen Firmenparkplatz für vier Euro geparkt werden. Von dort aus fährt ein Pendelbus die Konzertbesucher kostenlos von 15 bis 19.40 Uhr im 20-Minuten-Takt direkt bis zum Kreisverkehr am Stadion. Am P&R-Parkplatz werden Einweiser vor Ort sein. Natürlich geht es nachts von 23 bis 1.45 Uhr auch wieder zu diesem P&R-Parkplatz zurück.

Natürlich ist es auch möglich, direkt mit dem Auto zu Parkplätzen am Stadion zu fahren. Das Konzert wird weitläufig ausgeschildert sein. Eine Zufahrt zu den eingerichteten Parkplätzen am Stadion mit dem Auto ist nicht über die Adenauerallee oder den Hemdener Weg möglich, sondern ausschließlich über die Dinxperloer Straße, die Falkenstraße und über den Bussardweg.

Die Einfahrt in die Falkenstraße mündet in die Parkplätze P3-P6. Von dort aus geht es dann maximal 1,5 Kilometer zu Fuß weiter zum Konzertgelände. Die Einfahrt in den Bussardweg führt zu den Parkplätzen P1-P2, wo die Autofahrer vom Parkplatzpersonal eingewiesen werden. Auch von dort aus geht es danach zu Fuß weiter Richtung Einlass. Hier beträgt der Fußweg zwischen 1,5 Kilometer und 750 Meter. Die Parkgebühr beträgt 4 Euro pro PKW.

„Am Hünting“/ Ecke Moddenborgstraße wird ein Behinderten-Parkplatz eingerichtet. Dieser ist über die Einfahrt in die Falkenstraße / „Am Efing“ jedoch nur mit entsprechendem Parkausweis für Rollstuhlfahrer erreichbar.

(zel)