Schon mal vormerken Am 7. Oktober beginnt die Kirmes in Elten

Am Sonntag, 8. Oktober, beginnt um 9:30 Uhr die Prozession an der St. Martinus-Kirche in Elten. Im Anschluss daran findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Ab 12:00 Uhr ist dann die Kirmes für alle geöffnet. Am Montag öffnet die Kirmes um 14:00 Uhr.