Neues Lauf-Event Der „Reeser Rheinlauf“ steht in den Startlöchern

Der Herbsttermin wurde mit Bedacht gewählt: „Wir möchten nicht in Konkurrenz zum etablierten Volkslauf in Haldern stehen, der am 23. Juni rund ums Reeser Meer führt“, sagt Michael Isselburg und lobt den SV Haldern sowie den Lauftreff Haldern für die vielen Tipps, mit denen die erfahrenen Volkslauf-Ausrichter den neuen Reeser Rheinlauf unterstützen. „Im besten Fall gehen die Reeser Läuferinnen und Läufer künftig zweimal pro Jahr an den Start: einmal in Haldern und einmal in Rees“, sagt Tim Terhorst vom Team der Organisatoren.