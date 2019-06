Volksfest : Kopfüber in den Kirmestrubel

Emmerich Am 5. Juli startet die Emmericher Kirmes. 58 Schausteller sind mit von der Partie. Neben klassischen Fahrgeschäften wie Raupe und Autoscooter sind auch einige Neuheiten bei dem viertägigen Spektakel vertreten.

Bürgermeister Peter Hinze kann sich noch ganz genau an seine erste Kirmes erinnern: 1974 war’s. Er trug einen beigefarbenen Jeansanzug mit Schlaghosen und nagelneue, dunkelrote Plateau-Schuhe, die er sich extra zu diesem Anlass zugelegt hatte. An der Raupe lag er damit sicherlich beim Coolness-Faktor ganz weit vorne.

Wochenmarkt Der Wochenmarkt wird am Samstag, 6. Juli, in den Rheinpark verlegt. Die Marktbeschicker informieren ihre Kunden in diesen Tagen mit einem Flyer. Die Stadtbücherei bleibt an diesem Tag geschlossen.

Öffnungszeiten Die Kirmes wird am Freitag, 5. Juli, um 14.30 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet. Danach: „Happy Hour“ auf allen Fahrgeschäften zum halben Preis. Geöffnet ist bis 24 Uhr. Sa.: 13 bis 24 Uhr. So.: 12 bis 23 Uhr. Mo.: 14 bis 24 Uhr (Familientag mit ermäßigten Preisen). Das Höhenfeuerwerk wird zum Abschluss der Kirmes bei Einbruch der Dunkelheit gezündet.

58 Schausteller sind mit von der Partie. „154 Bewerbungen lagen insgesamt vor“, sagt Gabi Tebaay, die sich im Rathaus um die Organisation der Kirmes in Emmerich kümmert. Neben vielen Klassikern wie dem Musik-Express (Raupe) und dem Autoscooter konnte sie auch einige Neuheiten verpflichten. Allen voran „Jetlag — The Ride“ ein Fahrgeschäft, bei dem man schwindelffrei sein sollte. Denn die zwölf freihängenden Gondeln, die Platz für 24 „Piloten“ bieten, drehen sich mit hoher Geschwindigkeit im 130-Grad-Winkel. Ein wirklich brandneues Fahrgeschäft, das in diesem Jahr erstmals in Deutschland unterwegs ist. Zuletzt schüttelte es die Kirmesbesucher in Xanten durch.