Umwelt-Demo am Freitag : Fridays for Future jetzt auch in Rees

Fridays for Future jetzt auch in Rees

REES Am kommenden Freitag soll eine Demo durch die Innenstadt stattfinden. Drei junge Reeserinnen haben sie organisiert und schon viel Zuspruch erhalten. Auch Bürgermeister Christoph Gerwers nimmt teil.

Seit Monaten organisieren Jugendliche auf der ganzen Welt jeden Freitag Demonstrationen, auf denen sie für klimabewusstere und umweltfreundlichere Städte und geeignete politische Rahmenbedingungen protestieren. Auch in Rees wird am Freitag, 23. August, die erste „Fridays For Future“-Demo stattfinden. „Es ist höchste Zeit dafür, dass es sie auch in Rees gibt“, findet Jule Schwartz (19), eine der Organisatorinnen der Demo.