Verkaufsoffener Sonntag : Reeser Stadtfest soll nostalgisch werden

REES Die Reeser Werbegemeinschaft freut sich auf den 22. Mai. Wenn die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag einladen, sollen altes Handwerk und nostalgische Fahrgeschäfte in die Innenstadt locken.

Drei Jahre ist es nun her, dass in der Reeser Innenstadt das letzte Stadtfest gefeiert wurde. Damals, als die mittlerweile mehr als gängigen Worte wie „Corona“, „Abstandsregeln“ oder „Booster-Impfung“ noch nicht in aller Munde waren. Wer bei solchen Erinnerungen an das Jahr 2019 nostalgisch wird, der ist beim Reeser Stadtfest am kommenden Sonntag, 22. Mai, bestens aufgehoben: „Nostalgie trifft Moderne“ heißt das Motto, unter dem die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) und die Reeser Wirtschaftsförderung zum Shoppen und Spaßhaben in die älteste Stadt am unteren Niederrhein einladen.