Altweiber hat begonnen Leichter Regen draußen - ein wenig Flüssiges drinnen

Emmerich · Was stört es den Karnevalisten, wenn es Petrus an Altweiber ein wenig regnet lässt! Flüssiges ist an diesem Tag ohnehin eingeplant. Aber vorher gibt es bei der Sparkasse fürs Geck immer ein Frühstück.

08.02.2024 , 12:48 Uhr

11 Bilder Altweiber in Emmerich - So feierten die Karnevalisten 11 Bilder Foto: Christian Hagemann