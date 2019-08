Auf dem Parkplatz von „Dänisches Bettenlager“ : Unbekannte brechen Altkleidercontainer auf

Emmerich Haben diese Leute ernsthaft geglaubt, irgendetwas Wertvolles zu finden?

In der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Altkleidercontainer auf, die auf dem Parkplatz des Geschäftes „Dänisches Bettenlager“ an der 's-Heerenberger Straße standen. Sie entleerten die Container, rissen die enthaltenen Kleidersäcke auf und durchsuchten den Inhalt. Zeugen sahen gegen 23:30 Uhr einen silbernen BMW auf dem Parkplatz, in dem sich vier Personen befanden. In der Zeit zwischen 00:00 und 00:30 Uhr hörten sie zudem Geräusche aus Richtung des Parkplatzes.