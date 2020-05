Corona-Schutzverordnung in Altenheimen : „Das ist völlig paradox“

Die Regeln für einen Besuch im Seniorenheim sind für die Angehörigen strikt. Doch wenn ein Bewohner die Einrichtung verlässt, gibt es Lücken. Foto: dpa/Jonas Güttler

EMMERICH/REES RP-Leserin sieht Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Seniorenheimen kritisch. Einerseits müssen die Einrichtungen einen enormen Aufwand betreiben. Andererseits können sie sich das Virus nun leichter ins Haus holen.

Werden die strikten Maßnahmen, die Seniorenheime zur Eindämmung des Coronavirus treffen müssen, durch die Lockerung der Corona-Schutzverordnung wieder zunichte gemacht? Diese Sorge hat eine Leserin beim Bürgermonitor der RP geäußert.

Die Emmericherin hat selbst eine Mutter, die in einem Pflegeheim lebt. „Ich freue mich, dass ich sie jetzt wieder besuchen kann und nehme auch gerne die Regeln in Kauf, die an die Besuche geknüpft sind“, sagt sie. Dazu gehört unter anderem die zeitliche Begrenzung (einmal pro Woche für eine Stunde), die Registrierung, das Tragen von Atemschutz, das Treffen in einem separaten Bereich. „Das halte ich alles für völlig richtig, denn nur so lassen sich die Gefahren für Bewohner und Mitarbeiter minimieren.“

Als irritierend empfindet die RP-Leserin hingegen die Lockerungen in die andere Richtung. „Würde meine Mutter das Heim für einen Spaziergang verlassen wollen, muss sie das bei ihrer Rückkehr nur angeben und dokumentieren lassen. Ob sie sich bei ihrem Ausflug tatsächlich regelkonform verhalten hat, lässt sich aber nicht überprüfen. Was für einen Sinn machen da die all anderen Maßnahmen, die die Seniorenheime treffen müssen?“, fragt sie sich.

Tatsächlich ist das eine Gefahr, die auch die Betreiber von Pflegeeinrichtungen sehen. Josef Reining ist bei der Pro Homine für neun Pflegeeinrichtungen in Wesel, Emmerich, Rees und Voerde mit 680 Heimplätzen und gut 850 Mitarbeitern zuständig. Dort hat es bislang noch keinen Corona-Fall gegeben. Doch er warnt: „Das ist ein schmaler Grat. Wir bewegen uns hier in einer absoluten Grauzone.“ Reining begrüßt es auf der einen Seite, dass die Bewohner wieder Besucher empfangen dürfen und auch außerhalb der Einrichtungen nach draußen gehen können. „Auf der anderen Seite können wir aber auch nur schwer einschätzen, ob außerhalb unserer Einrichtungen Kontakte stattgefunden haben, die wir nicht wollen.“

Eine Quarantäne auf Verdacht könne man dabei nicht androhen, geschweige denn verhängen. „Das käme einer Nötigung gleich“, sagt Reining, der zusammen mit einem Kernteam Maßnahmen für die Bewohner der Einrichtungen von Pro Homine entwickelt hat, um Verdachtsfälle einer Erkrankung möglichst schnell zu erkennen. Dazu gehört beispielsweise auch das tägliche Monitoring eines jeden Bewohners. 20 Minuten, in denen überprüft wird, ob es Symptome gibt, die auf eine Infektion hindeuten. Erst wenn ein begründeter Verdacht besteht, wird Quarantäne angeordnet.

„Das ist ein Riesen-Apparat, eine enorme Zusatzleistung die zum herkömmlichen Dienst erbracht werden muss“, beschreibt Reining den betriebenen Aufwand.

Den kennt auch Johannes Fockenberg. Der Geschäftsführer von St. Marien Haldern, hatte schon vor Wochen auf die Problematik der Corona-Schutzverordnung hingewiesen, weil in seiner Einrichtung eine Dame lebt, die immer wieder trotz des damals noch herrschenden Verbots das Haus auf eigene Faust ohne Begleitung verließ (die RP berichtete). Eine Handhabe hatte Fockenberg dagegen damals nicht. Zumal sich keine von ihm kontaktierte Behörde zuständig fühlte. Zumindest in dieser Hinsicht ist die Frage gelöst, weil das Verlassen des Hauses nun gestattet ist.